Экс-чиновник заявил о планах России разделить Украину

В России работают над сценарием создания новых народных республик по типу ДНР и ЛНР на Украине. Такое заявление сделал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
«Я не на миг не сомневаюсь в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля уже имелся ранее и что его реализацию на время отложили. Но это вовсе не говорит о том, что работа в этом направлении со стороны России больше не ведется», — сказал Георгий Тука украинскому изданию «Обозреватель».
Он отметил, что для претворения в жизнь такого сценария России не обязательно привлекать вооруженные силы. События могут идти по крымскому сценарию 2014 года или с элементами сценария, реализованного на Донбассе, полагает Тука.
«Я говорю о создании "народных республик" в каждой из этих областей по типу ДНР и ЛНР — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Уверен, что об этом нужно говорить. Увы, руководители нашей страны далеки от осознания такого рода угроз», — добавил он.