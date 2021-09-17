Экс-чиновник заявил о планах России разделить Украину

«Я не на миг не сомневаюсь в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля уже имелся ранее и что его реализацию на время отложили. Но это вовсе не говорит о том, что работа в этом направлении со стороны России больше не ведется», — сказал Георгий Тука украинскому изданию «Обозреватель».