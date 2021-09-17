В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Экс-чиновник заявил о планах России разделить Украину на несколько частей

Анна Безрукова
24 минуты назад

В России работают над сценарием создания новых народных республик по типу ДНР и ЛНР на Украине. Такое заявление сделал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Экс-чиновник заявил о планах России разделить Украину
Фото: ReutersReuters

«Я не на миг не сомневаюсь в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля уже имелся ранее и что его реализацию на время отложили. Но это вовсе не говорит о том, что работа в этом направлении со стороны России больше не ведется», — сказал Георгий Тука украинскому изданию «Обозреватель».

Он отметил, что для претворения в жизнь такого сценария России не обязательно привлекать вооруженные силы. События могут идти по крымскому сценарию 2014 года или с элементами сценария, реализованного на Донбассе, полагает Тука.

«Я говорю о создании "народных республик" в каждой из этих областей по типу ДНР и ЛНР — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Уверен, что об этом нужно говорить. Увы, руководители нашей страны далеки от осознания такого рода угроз», — добавил он.

Ранее сообщалось, что участие населения Донбасса в парламентских выборах России возможно приведет к полному поглощению «этой оккупированной территории». Это мнение озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак телеканалу «Обозреватель».
В мире,Юрий Грымчак,Россия,Украина,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители