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В Италии введут обязательный COVID-паспорт для работников

Газета.Ru
18 минут назад

Итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Указ правительства опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Итальянцам откажут в работе без COVID-паспортов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтобы получить документ, нужно будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на COVID-19.

Постановление вступит в силу через месяц - 15 октября. Те итальянцы, которые проигнорируют распоряжение кабинета министров будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Работающим без ковидного паспорта будет грозить штраф, размер которого составит от 600 до 1500. На удаленную работу указ не распространяется

По подсчетам кабмина, COVID-паспортом придется обзавестись 23 млн работников. Ранее сотрудников итальянской компании Prada Group в Италии обязали предоставить справку о вакцинации от SARS-CoV-2 или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

В мире,Сorriere della sera,Италия,
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