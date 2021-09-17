Итальянцам откажут в работе без COVID-паспортов

Итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Указ правительства опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Чтобы получить документ, нужно будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на COVID-19.

Постановление вступит в силу через месяц - 15 октября. Те итальянцы, которые проигнорируют распоряжение кабинета министров будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Работающим без ковидного паспорта будет грозить штраф, размер которого составит от 600 до 1500. На удаленную работу указ не распространяется