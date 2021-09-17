«Позавидует судьбе Януковича»: Савченко предупредила Зеленского

Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что украинский президент Владимир Зеленский будет завидовать экс-главе государства Виктору Януковичу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего депутата Верховной рады Надежды Савченко в эфире телеканала «Первый независимый».

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Так она прокомментировала ситуацию с ценами на газ на Украине. Как считает парламентарий, украинцы не смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости «по тысяче» долларов за тысячу кубометров. Депутат считает, что на Украине понимают, что президент в данной ситуации будет «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти.

«И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», - подчеркнула Савченко.