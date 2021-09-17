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Савченко предрекла Зеленскому зависть судьбе Януковича

Елена Прошина
30 минут назад

Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что украинский президент Владимир Зеленский будет завидовать экс-главе государства Виктору Януковичу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего депутата Верховной рады Надежды Савченко в эфире телеканала «Первый независимый».

«Позавидует судьбе Януковича»: Савченко предупредила Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так она прокомментировала ситуацию с ценами на газ на Украине. Как считает парламентарий, украинцы не смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости «по тысяче» долларов за тысячу кубометров. Депутат считает, что на Украине понимают, что президент в данной ситуации будет «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти.

«И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», - подчеркнула Савченко.

Как сообщалось, на фоне рекордного увеличения цен на газ в Европе возглавляемая Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» заявила о возможном росте тарифов на отопление для украинцев в полтора-два раза и долгов населения за коммунальные услуги. Партия выступила с инициативой о направлении всего добытого на Украине газа на нужды жителей и коммунальных предприятий.

В мире,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Виктор Янукович,Надежда Савченко,Верховная Рада,РИА Новости,
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