Байдена обвинили в нарушении собственных принципов

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл (Arms Control Association, ACA) Дэрил Кимболл (Daryl G. Kimball) обвинил президента США Джо Байдена в нарушении собственных принципов. Он отметил, что тем самым глава государства отказывается от приверженности нераспространению ядерного оружия, передавая Австралии атомные подводные лодки, передает ТАСС.

Фото: Michael Reynolds/ Globallookpress.com Michael Reynolds/ Globallookpress.com

Таким образом эксперт прокомментировал создание альянса между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией AUKUS. Он уточнил, что пока преждевременно говорить о том, что это партнерство направлено на сдерживание Китая или России, а также может ли оно повлиять на ситуацию с Ираном и КНДР.

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«Исходя из того, что мы видели и слышали к настоящему времени, инициатива AUKUS по предоставлению Австралии подводных лодок с ядерными силовыми установками поднимает ряд тревожных вопросов вокруг нераспространения, начиная с того, что США, вероятно, захотят поставлять технологии по использованию высокообогащенного урана в качестве топлива», — отметил Кимболл.

Эксперт подчеркнул, что одно дело — это углублять военное сотрудничество, но совсем другое — распространять секретную технологию силовых установок. Он добавил, что высокообогащенный уран — не единственное топливо для подводных лодок, но Пентагон не хочет изменений.

Кимболл заключил, что если Байден намеревается придерживаться высоких стандартов нераспространения, ему придется сменить курс.

Ранее директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обеспокоился передачей Соединенными Штатами Австралии технологии производства атомных подводных лодок. Он отметил, что это может активизировать гонку вооружений и противоречит нормам нераспространения ядерного оружия.