Умер создатель компьютеров Spectrum

Британский изобретатель Клайв Синклер, компания которого выпустила в 80-х годах прошлого столетия популярный и доступный компьютер ZX Spectrum, умер в четверг в возрасте 81 года. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на дочь сэра Клайва Белинду Синклер.

"Он был просто изумительным человеком. Конечно, он был таким умным, что всегда всем интересовался. Моя дочь и ее муж - инженеры, и он всегда говорил с ними о технике", - рассказала Белинда Синклер. Она сообщила, что ее отец умер в своем доме в Лондоне после продолжительной болезни.

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Окончив школу в 17 лет, Синклер в течение четырех лет работал журналистом и писал на тему техники, чтобы скопить деньги на основание собственной компании Sinclair Radionics. В начале 70-х он изобрел карманный калькулятор, который работал на батарейках от слуховых аппаратов. Вскоре компания выпустила карманный телевизор, но большим спросом он не пользовался из-за довольно высокой цены.

Доступные компьютеры

Первый компьютер Синклера ZX80 на базе процессора Zilog Z80, названный по году выпуска, был очень далек от современных машин. Но при стоимости от £79,95 (в виде конструктора) до £99,95 (в собранном состоянии) он стоил в пять раз дешевле самых доступных на то время моделей персональных компьютеров, что сделало его крайне популярным. Всего было продано 50 тыс. моделей первого компьютера с 8-битным процессором.

Пришедший ему на смену еще более дешевый ZX81 с примитивной цветной графикой приобрели уже 250 тыс. человек. Британские школы получили возможность оборудовать за небольшие деньги целые компьютерные классы, а компания Синклера стала зарабатывать по £14 млн в год.

В 1982 году фирма выпустила ZX Spectrum 48K. В качестве накопителя информации использовался магнитофон с кассетами, а вместо монитора - домашний телевизор. Консоль, прозванная "Спекки", к которой было выпущено более 24 тыс. приложений за время ее существования, остается до сих пор редким экспонатом среди коллекционеров видеоигр.

Также этот компьютер высоко ценился за возможность изучения основ программирования, прежде всего популярного в те годы языка BASIC. Всего в мире было продано около 5 млн моделей этого компьютера. "Спектрум" приобрел большую популярность и в СССР, где он в виде собранных отечественными умельцами клонов стал доступен почти любому желающему.

Не все изобретения фирмы Синклера были столь успешными, и в 1986 году он продал свою компанию. После этого Синклер занимался множеством различных проектов - от создания трехколесного веломобиля до электромобиля и портативного электровелосипеда.