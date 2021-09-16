Трамп предрек исчезновение США

После выборов, которые состоятся в США в 2022 (в палату представителей) и 2024 (выборы президента) годах, страна перестанет существовать. Об этом рассказал экс-президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Newsmax, его слова приводит РИА "Новости".

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"У нас не останется страны через три года, уверяю вас, - отметил он.

По словам Трампа, с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты "покатились под откос так, как никогда раньше".

Ранее сообщалось, что в США готовится к публикации книга журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты "Опасность", в которой рассказывается о последних днях пребывания Дональда Трампа на посту президента.