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Трамп предрек исчезновение США

Газета.Ru
1 час назад

После выборов, которые состоятся в США в 2022 (в палату представителей) и 2024 (выборы президента) годах, страна перестанет существовать. Об этом рассказал экс-президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Newsmax, его слова приводит РИА "Новости".

Трамп предрек исчезновение США
Фото: ReutersReuters

"У нас не останется страны через три года, уверяю вас, - отметил он.

По словам Трампа, с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты "покатились под откос так, как никогда раньше".

Ранее сообщалось, что в США готовится к публикации книга журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты "Опасность", в которой рассказывается о последних днях пребывания Дональда Трампа на посту президента.

Судя по ее содержанию, экс-глава Белого дома мог нанести ядерный удар по Китаю — по крайней мере, этого всерьез опасался главный военный советник Трампа, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Сам Трамп уже отреагировал на публикацию, заявив, что у него "никогда не было намерения атаковать Китай".

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