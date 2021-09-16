Обзор иноСМИ: «Рига стала полем боя»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Рига стала полем боя»

Неожиданные военные учения, прошедшие в Риге на выходных, разозлили и рассмешили горожан, рассказал британский таблоид Daily Mail. Во время учений солдаты стреляли холостыми патронами и мешали людям заниматься привычными делами.

Город превратился в симулированную зону боевых действий на фоне российско-белорусских учений «Запад-2021», отмечает таблоид. Позже в соцсетях появился ролик, на котором видно, как латвийский солдат стреляет из своего оружия, когда мимо проходит женщина с ребенком, - малыш испугался и разрыдался. «Какие ужасные учения, на публике, перед детьми. Они не продержатся и дня, если Россия вторгнется. Чего не произойдет. Странам Балтии нужно взять себя в руки, Россия больше не СССР», - написал в комментариях пользователь под ником DMreader.

Зеленский и Кулеба «делают выпады» в адрес США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в недавнем интервью заявил, что в Киеве «не верят обещаниям Запада». Как отмечает «Страна», эти слова Кулебы перекликаются с недавними словами президента Украины Владимира Зеленского: он сетовал, что США заняли «не очень хорошую позицию», отказавшись продвигать Украину в НАТО.

Глава США Джо Байден заявил Зеленскому, что вопрос со вступлением в НАТО решают не только Штаты. Зеленский возразил, что с поддержкой Вашингтона этот путь был бы «более коротким и прозрачным». По версии «Страны», разговоры о «нехорошем» Западе - это метод, с помощью которого украинские власти стараются улучшить переговорную позицию по некоторым вопросам и произвести впечатление на избирателей «публичными пикировками».

Чем грозит Украине решение России «попугать европейцев»

Украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что в следующем отопительном сезоне на Украине может произойти социальный взрыв из-за дорогого газа - он приведет к скачку цен на коммуналку. В своем материале для «Главреда» Гончар заявил, что Россия не наращивает поставки газа в Европу, чтобы «попугать европейцев».

По его мнению, страна хочет вынудить ЕС разрешить «Северному потоку - 2» работу на полную мощность. Если поставки будут оставаться на низком уровне, у Киева начнутся проблемы, уверен эксперт.

«Рядовой украинский потребитель, как правило, человек с небольшими доходами, поэтому рост цен на газ пропорционально тому, как это происходит на европейском рынке, приведет к социальному взрыву», - предупредил он.

«Вот как они тренируются перед войной с Польшей»

Россия активизировала свои «военные игры»: в соцсетях появились кадры с «наводящих ужас учений» «Запад-2021» с зенитно-ракетными комплексами С-400 и «Панцирями-С» в действии. Об этом рассказал британский таблоид The Sun.

Издание также обратило внимание на публикации в польских СМИ, посвященные «Западу-2021». «Вот как они тренируются перед войной с Польшей. Запах пороха и лязг железа. Отголоски войны можно услышать через нашу восточную границу», - написала об учениях одна из польских газет.

Одессит развращал школьниц, прикрываясь фото сына

В Одесский суд передали дело мужчины, который обвиняется в изнасиловании десяти несовершеннолетних девочек, сообщает УНИАН. По данным следствия, 52-летний мужчина использовал фотографии своего сына в соцсетях и мессенджерах, чтобы знакомиться со школьницами.