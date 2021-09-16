«Это удар в спину»: МИД Франции – о решении Австралии по подлодкам

Власти Франции считают разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия, и у них есть вопросы к поведению США. Об этом в четверг в эфире радиостанции France Info заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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"Эта история не окончена, у нас есть контракты, и австралийцы должны пояснить, как они собираются из них выходить. В сделанных заявлениях нет ясности", - отметил он.

"Франция намерена проявить большую твердость в этом вопросе", - подчеркнул министр, назвав "подрывом доверия разрывы контрактов". "У нас есть также вопросы к поведению США", - заметил он.

По словам главы МИД Франции, это "одностороннее, брутальное и непредсказуемое" решение "напоминает времена Трампа".

Ле Дриан заявил, что он "разгневан" сложившейся ситуацией.

"Союзники себя так не ведут, - заметил министр. - Это фактически удар в спину". "Мы построили с австралийцами отношения доверия, и оно предано", - подчеркнул глава МИД Франции.

Как заявил в среду австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в дистанционном режиме, представляя с лидерами других двух государств новую инициативу, Австралия намерена на своей территории строить атомные подводные лодки, технологии по разработке которых она получит в рамках нового трехстороннего партнерства с США и Великобританией.