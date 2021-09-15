В Белом доме рассказали о доверии Байдена генералу Милли

«Я могу заверить всех вас, что президент знает генерала Милли, он является председателем Объединенного комитета начальников штабов уже почти 8 месяцев за то время, как президент занял свой пост. Они работали бок о бок на целом ряде международных мероприятий, и он уверен в его патриотизме и верности конституции», – приводит слова пресс-секретаря Байдена Джен Псаки РИА «Новости».