Главы ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной зоне

Главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали в среду в режиме видео-конференц-связи договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом передает агентство Луганскинформцентр.
Пушилин и Пасечник 6 сентября сообщили, что ЛНР и ДНР создадут единое экономическое и таможенное пространство, соответствующее законодательству РФ. Власти ЛНР и ДНР также приняли программы социально-экономического развития республик Донбасса на 2022-2024 годы.