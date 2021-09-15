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СМИ: Главы ЛНР и ДНР подписали договор о создании единой таможенной зоны

ТАССиещё 3
56 минут назад

Главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали в среду в режиме видео-конференц-связи договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом передает агентство Луганскинформцентр.

Главы ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной зоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин и Пасечник 6 сентября сообщили, что ЛНР и ДНР создадут единое экономическое и таможенное пространство, соответствующее законодательству РФ. Власти ЛНР и ДНР также приняли программы социально-экономического развития республик Донбасса на 2022-2024 годы.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,
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