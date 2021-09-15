Главы ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной зоне

Главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали в среду в режиме видео-конференц-связи договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом передает агентство Луганскинформцентр.