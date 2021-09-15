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Козел и петух спасли курицу от ястреба и попали на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

Козел и петух спасли курицу от напавшего на нее ястреба на ферме в голландской провинции Гелдерланд. На видео с животными обратило внимание издание New York Post.

В начале сентября 59-летний фермер Джаап Битс услышал шум на скотном дворе. Оказалось, что ястреб-тетеревятник напал на курицу. Этот момент попал на видео камеры наблюдения.

На видео видно, как ястреб-тетеревятник пикирует на курицу и хватает ее. Перья жертвы летят во все стороны. На помощь курице мгновенно бросается петух. В драку ввязывается и козел по кличке Бруин. Он подбегает к ястребу и пытается отпугнуть его. В конце концов, козел и петух спасают курицу, а ястреб улетает.

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