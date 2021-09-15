В ЕС предложили пересмотреть миграционную политику

Еврокомиссия предложила к рассмотрению проект реформ миграционной системы Евросоюза. Данные изменения, по мнению чиновников ЕС, обеспечат более активное участие европейских стран в программе приёма мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен.

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Еврокомиссар отметила, что международная обстановка меняется и в этой связи требуется менять устоявшуюся систему. По её словам, Еврокомиссия уже подготовила проект реформации миграционной политики в Европе.

«Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию», — отметила Фон дер Ляйен.

Проект позволит, по мнению авторов, сделать более справедливую систему распределения миграционной нагрузки на страны ЕС.

«Миграционное давление на наших границах различается, поэтому мы должны найти новое равновесие по распределению бремени», — указала чиновник.