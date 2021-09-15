Обзор иноСМИ: «накаливший страсти» в ЕС российский проект завершен

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История «СП-2»: «накаливший страсти» в ЕС проект завершен

Хорватская газета Večernji list написала, что «Северный поток-2», по которому россияне будут доставлять газ в Германию, удалось завершить, хотя против него активно выступали США, Украина, Польша и другие страны. Издание подчеркнуло, что завершение «СП-2» - победа не только для России, но также для немецкой промышленности и Ангелы Меркель, уходящего канцлера Германии, которая в течение многих лет противостояла давлению западных коллег.

Благодаря новому газопроводу объемы экспорта газа из РФ в Германию достигнут 110 миллиардов кубометров в год. Это почти половина от общего объема российских поставок в Европу. Президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб для Киева от запуска «СП-2» почти в три миллиарда долларов в год.

В Киеве поставили «газовый ультиматум» ЕС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что газотранспортная система (ГТС) его страны является единственной трубой региона, не контролируемой «Газпромом». Как сообщает «Главред», министр пригрозил переориентировать ГТС на внутренний рынок, если трубу не загрузят на достаточном уровне.

Такие заявления Галущенко сделал на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Украинский министр рассказал, что сейчас ГТС недогружена на 70 процентов, обладая «колоссальными» резервными мощностями более чем в сто миллиардов кубометров газа в год. Если ситуация не изменится, Киев начнет использовать ГТС только для себя, а ЕС потеряет «гибкий газовый маршрут» и станет более зависим от России, подчеркнул Галущенко.

«США заботятся об Украине больше, чем Европа»

Политолог, эксперт по безопасности Густав Грессель заявил, что решение США предоставить Украине обширную военную помощь было «наиболее разумным» из всех возможных: если бы Штаты не выделили деньги, это сделал бы Китай, заинтересованный в украинских технологиях. Об этом сообщает European Council on Foreign Relations.

Грессель подчеркнул, что в обмен на деньги США президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вернуться к ключевым реформам (в первую очередь - к борьбе с коррупцией), американская поддержка будет зависеть от прогресса, которого добьется Зеленский. По мнению эксперта, в этом отношении администрация главы США Джо Байдена будет более жесткой, чем ее предшественники. Грессель добавил, что именно США, а не ЕС, «проявляют себя как истинный геополитический игрок»: выживание Украины как независимого государства должно иметь большее значение для членов ЕС, но все еще гораздо заметнее беспокоит американцев.

«Опасная игра» в Тайване

Тайваньский вопрос остается нерешенным и более половины дипломатических проблем Китая связаны именно с ним, пишет «Хуаньцю шибао». Поддержание нынешней формы мира в Тайваньском проливе влечет «все более высокие издержки для материка», США все чаще устраивают провокации в регионе, поэтому Китаю стоит отправить истребители на Тайвань, подчеркивает издание.

Газета назвала такой шаг «четким и безошибочным заявлением о суверенитете Китая над Тайванем». «ИноСМИ» рассказали, что китайские читатели «Хуаньцю шибао» поддержали эту идею. «Фактически это уже опасная игра, в которой резко вырос риск войны в Тайваньском проливе. Кто сможет с этим справиться? В любом случае этот вопрос не оставляет для Китая пути к отступлению», - написал один из них.

«Ким попытает счастья с Байденом после провала с Трампом»

Переговоры между США и КНДР зашли в тупик в 2019 году - после того, как американцы отклонили требование Ким Чен Ына «о значительном ослаблении санкций в обмен на демонтаж стареющего ядерного объекта». По версии Fox News, новые запуски ракет КНДР - попытка оказать давление на администрацию Байдена.