Лукашенко назвал Зимбабве примером стабильности и прогресса

Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, Зимбабве остается примером политической стабильности и экономического прогресса. С такими словами президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к лидеру африканской республики Эммерсону Мнангагву по случаю его дня рождения, пишет «Sputnik Беларусь».

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По словам белорусского лидера, вклад Мнангагву в укрепление государственности Зимбабве «трудно переоценить». Лукашенко указал, что сотрудничество Минска и Хараре основано на принципах доверия и взаимного уважения, оно продолжает развиваться во всех сферах и сулит обеим странам «новые перспективные сотрудничества».

Зимбабве называют одной из наиболее бедных стран в мире. К 2017 году, когда Мнангагву был избран главой государства, уровень безработицы в республике достиг 80-90 процентов. В этот же год национальная валюта, зимбабвийский доллар, была окончательно выведена из обращения из-за гиперинфляции. Ее заменили доллары США и рэнды ЮАР.