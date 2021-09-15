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Лукашенко назвал Зимбабве примером стабильности и прогресса

Lenta.ru
53 минуты назад

Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, Зимбабве остается примером политической стабильности и экономического прогресса. С такими словами президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к лидеру африканской республики Эммерсону Мнангагву по случаю его дня рождения, пишет «Sputnik Беларусь».

Лукашенко назвал Зимбабве примером стабильности и прогресса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам белорусского лидера, вклад Мнангагву в укрепление государственности Зимбабве «трудно переоценить». Лукашенко указал, что сотрудничество Минска и Хараре основано на принципах доверия и взаимного уважения, оно продолжает развиваться во всех сферах и сулит обеим странам «новые перспективные сотрудничества».

Зимбабве называют одной из наиболее бедных стран в мире. К 2017 году, когда Мнангагву был избран главой государства, уровень безработицы в республике достиг 80-90 процентов. В этот же год национальная валюта, зимбабвийский доллар, была окончательно выведена из обращения из-за гиперинфляции. Ее заменили доллары США и рэнды ЮАР.

Ранее Лукашенко назвал предателями всех российских артистов, которые прекратили выступать в республике после начала политического кризиса. По его словам, они «трусливо бежали, поджав хвост», тогда как раньше получали поддержку властей и белорусские государственные награды.

В мире,Александр Лукашенко,ИА Sputnik,Зимбабве,Беларусь,
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