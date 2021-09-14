В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украинцы потребовали у Зеленского выяснить причины смерти мэра Харькова

Lenta.ru
37 минут назад

У здания офиса президента Украины прошла массовая акция протеста, участники которой потребовали у Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование по делу о гибели мэра Харькова Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Украинцы потребовали выяснить причины смерти мэра Харькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, протестующие, большинство из которых являются жителями Харькова, сомневаются в официальной версии смерти Кернеса в результате осложнений от коронавируса. Многие уверены, что реальные причины гибели совсем иные и могут быть связаны с преступными действиями.

Участники акции держали плакаты с надписями «Спасите Харьков от рейдерства», «Харьковчане ждут правды», «Харьков против узурпации» и «Господин президент, зачем скрывать правду?» и скандировали аналогичные лозунги. Митингующие также пожаловались на невозможность зарегистрировать соответствующую петицию на сайте президента.

«Есть какой-то субъект, который не заинтересован в том, чтобы петиция была принята», — заявил один из организаторов акции, директор общественной организации «Всеукраинская антикоррупционная палата» Андрей Ильгов.

Позже к собравшимся вышел представитель офиса главы государства и принял обращение, пообещав, что петиция будет зарегистрирована.

17 декабря 2020 года Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Германии. С того момента на основании электронной подписи Кернеса временно исполняющим обязанности мэра города является секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Многие сомневаются в подлинности подписи, поскольку есть информация, что во время лечения в немецкой клинике градоначальник не приходил в сознание.

В мире,Геннадий Кернес,Владимир Зеленский,Харьков,Украина,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители