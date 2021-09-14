Зачем Байден звонил Си Цзиньпину

Состоявшийся в конце прошлой недели телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином показал, что они хотели бы изменить отношения между двумя странами, но сделать это будет непросто. Организованный по американской инициативе разговор продолжался полтора часа, когда в Вашингтоне был еще поздний вечер, а в Пекине уже наступило утро следующего дня. Это была вторая беседа лидеров США и Китая за время пребывания Байдена в нынешней должности. Первая прошла ровно семь месяцев назад, 10 февраля.

Фото: Reuters Reuters

Пресс-релиз Белого дома об этом событии, который насчитывает 120 слов, оказался не слишком информативным. Интересным в нем, пожалуй, было только заверение Соединенных Штатов, что они постараются ответственно подходить к соперничеству с Китаем, чтобы оно "не обернулось конфликтом". В свою очередь, посольство КНР в Вашингтоне в своем отчете о разговоре трижды использовало слово "климат", словно напоминая, что без Пекина эту глобальную проблему уж точно не решить.

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Таким образом, Байден продемонстрировал своему собеседнику, что, во-первых, даже при всех разногласиях между ними он хочет не допустить дальнейшего обострения отношений, а во-вторых, готов продолжать ради этого диалог. Со своей стороны, Си Цзиньпин дал понять, что Китаю хорошо известны цели американцев, но если они рассчитывают достичь их, то должны заплатить определенную цену.

Разговор, проходивший, по определению Белого дома, в откровенной и уважительной манере, думаю, следует считать прелюдией к личной встрече президента США и председателя КНР. Она может состояться во время саммита "Большой двадцатки", который должен открыться в Риме 30 октября (при условии, что его удастся провести в очном формате).

Без перемен

Интернет-журнал US — China Focus, издающийся Фондом обмена между Китаем и США в Гонконге, на днях поместил карикатуру, на которой человек, очень похожий на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, с трудом удерживая равновесие, жонглирует перед зрителями на сцене тремя мячиками с надписями "сотрудничать", "соперничать" и "противостоять". Эти слова как нельзя лучше отражают триединый подход администрации Байдена к отношениям с Китаем. Однако подобная политическая эквилибристика пока не приносит успеха. Аплодисментов не слышно ни от правительственных экспертов, ни от сторонних наблюдателей.

Ожидалось, что при Байдене отношения с Китаем, резко обострившиеся при Дональде Трампе, начнут улучшаться. Однако этого не произошло. Изменился лишь тон общения между двумя странами, да и то не сильно. Как отмечает бывший старший сотрудник комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Клиффорд Киракоуф, Вашингтон по-прежнему использует "жесткую и недипломатичную" риторику в адрес Пекина.

Но главное в том, что и политический курс, избранный Трампом в отношении КНР, пока остался прежним. Байден продолжил торговую, экономическую и технологическую войну с Китаем и усилил информационно-пропагандистское наступление по вопросу о правах человека в Гонконге, Тибете и Синцзяне. Одновременно активизировались контакты с Тайванем, а также консультации с Японией, Австралией и Индией, направленные против КНР. Сохранился начатый еще при Бараке Обаме военно-политический "разворот" в направлении Тихоокеанского региона, который США теперь называют Индо-Тихоокеанским.

К обоюдному неудовлетворению

Соединенные Штаты провозгласили Китай своим "главным соперником", и тот отвечает им полной взаимностью. Неудивительно, что многие его действия в отношении Америки выглядят абсолютно зеркальными.

"В Пекине считают, что США представляют самый большой внешний вызов для национальной безопасности, суверенитета и внутренней стабильности Китая, — отмечает на страницах журнала Foreign Affairs руководитель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета Ван Цзисы. — По мнению большинства китайских наблюдателей, Соединенные Штаты из страха и зависти стремятся сдержать Китай всеми силами".

В политике, в отличие от физики, действие не всегда рождает противодействие, но в данном случае американцы тоже жалуются на недипломатичное поведение и даже грубость, причем зачастую публичную, со стороны китайских визави. Последний пример — визит в Китай в начале сентября спецпосланника США по климату, бывшего госсекретаря Джона Керри. Высшие должностные лица КНР, включая министра иностранных дел Ван И и члена Политбюро, главу канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, побеседовали с ним лишь в формате онлайн и заставили выслушать наставления о недопустимости вмешательства во внутренние дела их страны.

Керри был удостоен личной встречи только со своим непосредственным коллегой — спецпредставителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Несмотря на призывы экс-госсекретаря не делать из проблемы изменения климата "идеологического, партийного или геостратегического оружия", ему недвусмысленно дали понять, что Пекин будет обсуждать ее только в связке с другими вопросами двусторонних отношений. В США заговорили о том, что даже афганских талибов (террористическая группировка "Талибан" запрещена в РФ — прим. ТАСС) в Пекине минувшим летом принимали лучше, чем Керри.

Ранее американцы (впрочем, как и китайцы) остались недовольны состоявшимися в марте на Аляске переговорами госсекретаря США Энтони Блинкена и Джейка Салливана с Ван И и Ян Цзечи. Перезагрузка американо-китайских отношений не удалась.

"В обеих странах усилились опасения того, что соперничество может перерасти в открытый конфликт", — пишет в Foreign Affairs Ван Цзисы из Пекинского университета.

Бизнес разочарован

В такой ситуации Байден решил посмотреть, может ли сработать личная дипломатия на самом высоком уровне, будет ли она более эффективной, чем встречи помощников. Президент увидел, что "контакты [с Китаем] на более низком уровне оказались не очень продуктивными", рассказал американский официальный представитель, просивший не называть его имени в печати.

"И, честно говоря, — добавил он, — мы были не слишком удовлетворены поведением наших [китайских] собеседников".

В окружении Байдена говорят, что он "уже давно верит в силу личной дипломатии".

"По словам его доверенных лиц, он чувствует, что обладает почти уникальной способностью влиять на события благодаря своим глубоким отношениям с мировыми лидерами, — вторит новостной портал Axios. — Но что касается Китая, то он пока мало что может продемонстрировать в этом плане".

Администрация Байдена все еще продолжает пересмотр стратегии США по Китаю и не говорит, когда закончит этот процесс. Между тем, по свидетельству газеты The New York Times, в деловых кругах "растет разочарование" в связи с отсутствием внятной торгово-экономической политики в отношении КНР. Многие влиятельные объединения американского бизнеса активно лоббируют отмену тарифов на импорт более 2 тыс. видов китайских товаров на общую сумму около $360 млрд.