Обзор иноСМИ: «смертоносные роботанки Путина» заметили в Белоруссии

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«Смертоносные роботанки Путина» заметили в Белоруссии

Британский таблоид Daily Express следит за российско-белорусскими учениями «Запад-2021»: газета обратила внимание на боевой роботизированный комплекс «Платформа-М» - «устрашающий беспилотник, вооруженный гранатометами и пулеметом». Таблоид отметил, что на фоне проведения этих учений в Эстонии заявили о возможном конфликте с Россией в будущем.

По мнению командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема, это может случиться в ближайшие годы. Британские читатели Daily Express активно комментировали эту статью. «Единственные нации, которые должны опасаться России, - это те, кто преследует этнических русских», - написал пользователь под ником grumpy old.

«Зачем Шойгу перенос столицы в Сибирь»

Российский министр обороны Сергей Шойгу в сентябре предложил перенести столицу в один из сибирских городов. Автор The Paper, замглавы китайского Евразийского института Хан Лу задался вопросом, почему Шойгу, «правая рука Путина», выступает с такими инициативами.

По версии Хан Лу, мотив министра во многом связан с предстоящими выборами в Госдуму. Шойгу, один из ведущих кандидатов «Единой России» и выходец из Сибири, предложил перенести столицу, чтобы расширить влияние и уровень поддержки партии в регионе, считает автор статьи. В то же время министр действительно хочет увеличить население Сибири и количество рабочих мест в регионе, подчеркнул Хан Лу.

Москву заподозрили в повторении «Запада-1981»

Сорок лет назад СССР провел крупные военные учения, чтобы «запугать коммунистических лидеров Польши и заставить их расправиться с протестующими», написал американский дипломат Уильям Кортни в своей статье для The Hill. Он провел параллели между советскими учениями «Запада-1981» и российским «Западом-2021».

Кортни отметил, что польские протесты конца 1970-х - начала 1980-х годов были «самым большим ненасильственным вызовом власти коммунистов». Возможно, не случайно, учения «Запад-1981» оказались крупнейшими в истории советскими учениями, написал автор. Кремль использовал их для давления на колеблющихся польских лидеров и вскоре те ввели военное положение, тысячи оппозиционеров были заключены в тюрьму, около сотни были убиты, подчеркнул Кортни. По его мнению, «Запад-2021» также может усилить давление на белорусскую оппозицию.

Цены на газ в Европе бьют рекорд: что ждет Украину

К утру 14 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures побила исторический рекорд и достигла 800,2 доллара за тысячу кубометров.

УНИАН рассказало, что Украине это грозит ростом цен на коммунальные услуги.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за России, «не спешащей» наращивать объемы поставок газа в Европу, украинские цены на газ находятся на «абсолютном историческом максимуме» и уже превысили 20 тысяч гривен за тысячу кубометров. Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предупредило, что тарифы на отопление и горячую воду для киевлян могут вырасти на 40 процентов.

Украинцы станут климатическими беженцами

В течение следующих 50-100 лет лето на Украине будет становиться теплее и длиннее, захватывая сентябрь. Как сообщает со ссылкой на главу Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, уже через полвека некоторым украинцам придется стать климатическими беженцами и покинуть привычные места из-за жары.