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Выборы в Гаити перенесли на конец 2022 года

Газета.Ru
23 минуты назад

Президентские и парламентские выборы в Гаити перенесены на конец следующего года. К такому соглашению пришли премьер-министр страны Ариэль Анри и представители оппозиционных партий, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на телеканал TeleSUR.

Выборы в Гаити перенесли на конец 2022 года
Фото: ReutersReuters

Политические силы Гаити во время переговоров в Париже согласились с необходимостью установить до этого момента переходный период. Таким образом, после его завершения в начале 2023 года новые власти официально приступят к своим обязанностям.

До этого момента республикой будет руководить правительство национального единства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.

Временный кабмин разработает новую конституцию страны, а также организует выборы преемника убитого в июле президента Жовенеля Моиза.

Властям также необходимо будет восстановить разрушенные землетрясением 14 августа районы страны. Кроме этого, правительство берет на себя обязанность по борьбе с незаконными вооруженными группировками.

В мире,ИА Sputnik,
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