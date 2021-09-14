Выборы в Гаити перенесли на конец 2022 года

Президентские и парламентские выборы в Гаити перенесены на конец следующего года. К такому соглашению пришли премьер-министр страны Ариэль Анри и представители оппозиционных партий, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на телеканал TeleSUR.

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Политические силы Гаити во время переговоров в Париже согласились с необходимостью установить до этого момента переходный период. Таким образом, после его завершения в начале 2023 года новые власти официально приступят к своим обязанностям.

До этого момента республикой будет руководить правительство национального единства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.

Временный кабмин разработает новую конституцию страны, а также организует выборы преемника убитого в июле президента Жовенеля Моиза.