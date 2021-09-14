В США заявили о нежелании войны с Россией

США не хотят военного конфликта с Россией, которая располагает модернизированным ядерным оружием, заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

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«Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет», — цитирует газета «Известия» слова Хайтена в подкасте Института Брукингса.

Он призвал ускорить модернизацию американского ядерного оружия для конкуренции с Россией и КНР.

По его словам, основной стратегией США на данный момент является избежание риска войны с Россией и Китаем.