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Фото: Рамблер Рамблер

Японские пользователи потребовали вернуть подаренную Путину акита-ину

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Иранская газета Hamshahri рассказала, что праздник в честь присоединения Курил к России разозлил японских интернет-пользователей: многие из них потребовали вернуть подаренную президенту РФ Владимиру Путину собаку породы акита-ину.

«Россия не только не собирается отдавать нам острова, но и издевается над нами! И Китай с ними. В целом их союз очень опасен для Японии», - подчеркнул один из пользователей.

«Байден отдает ЕС на милость Путина»

ЕС грозит газовый кризис, так как президент России Владимир Путин ужесточает контроль над поставками газа, пишет британский таблоид Daily Express. «Северный поток-2» будет доставлять газ из России в Германию, минуя Польшу и Украину, «что, как предупреждали некоторые, превратит его в оружие».

Профессор Warwick Business School Майкл Брэдшоу считает, что президент США Джо Байден, ранее отказавшийся чинить препятствия «СП-2», все еще считает газопровод «плохой идеей». Однако он «не особенно беспокоится» из-за проекта: в Азии есть множество рынков для американского сжиженного природного газа (СПГ), включая китайский. По версии Daily Express, это означает, что «Байден отдает ЕС на милость Путина».

«До конца пандемии еще далеко»

Бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) доктор Ричард Бессер считает, что медики, обещающие скорое исчезновение коронавируса, заблуждаются. В беседе с MSNBC он заявил, что «до конца пандемии еще далеко».

Бессер подчеркнул, что у специалистов «нет ни малейшего представления о том, на что будут похожи следующие варианты коронавируса». По его мнению, одним из самых эффективных способов борьбы с пандемией остается тестирование, темпы которого необходимо наращивать.

«Французская армия - эффективна, но не выстоит против России»

Франция располагает мощными вооруженными силами с широкими возможностями, современными реактивными самолетами, хорошо обученным спецназом и ядерным оружием, но в то же время французская армия «хрупка, ей не хватает оружия и человеческих ресурсов для длительного конфликта с Россией». Об этом рассказал Forbes со ссылкой на результаты исследования американского аналитического центра RAND Corp.

Французские танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные гаубицы CAESAR «находятся в одной лиге с современной американской или российской техникой». У Франции есть атомный авианосец и четыре атомные подлодки, вооруженные межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками. Однако проблема Парижа «не в широте возможностей, а в глубине», считают в RAND Corp. Исследователи заявили, что французам не хватает средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и транспорта для воздушных перевозок.

ФБР рассекретила документы об 11 сентября

ФБР опубликовало рассекреченный документ, посвященный расследованию атак на США 11 сентября 2001 года. Как сообщает The New York Times, разведка пришла к выводу, что террористы, угнавшие самолеты, были знакомы с людьми из правительства Саудовской Аравии.