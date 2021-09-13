Обзор иноСМИ: японцы потребовали от Путина вернуть подарок

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Иранская газета Hamshahri рассказала, что праздник в честь присоединения Курил к России разозлил японских интернет-пользователей: многие из них потребовали вернуть подаренную президенту РФ Владимиру Путину собаку породы акита-ину.
«Россия не только не собирается отдавать нам острова, но и издевается над нами! И Китай с ними. В целом их союз очень опасен для Японии», - подчеркнул один из пользователей.
ЕС грозит газовый кризис, так как президент России Владимир Путин ужесточает контроль над поставками газа, пишет британский таблоид Daily Express. «Северный поток-2» будет доставлять газ из России в Германию, минуя Польшу и Украину, «что, как предупреждали некоторые, превратит его в оружие».
Профессор Warwick Business School Майкл Брэдшоу считает, что президент США Джо Байден, ранее отказавшийся чинить препятствия «СП-2», все еще считает газопровод «плохой идеей». Однако он «не особенно беспокоится» из-за проекта: в Азии есть множество рынков для американского сжиженного природного газа (СПГ), включая китайский. По версии Daily Express, это означает, что «Байден отдает ЕС на милость Путина».
Бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) доктор Ричард Бессер считает, что медики, обещающие скорое исчезновение коронавируса, заблуждаются. В беседе с MSNBC он заявил, что «до конца пандемии еще далеко».
Бессер подчеркнул, что у специалистов «нет ни малейшего представления о том, на что будут похожи следующие варианты коронавируса». По его мнению, одним из самых эффективных способов борьбы с пандемией остается тестирование, темпы которого необходимо наращивать.
Франция располагает мощными вооруженными силами с широкими возможностями, современными реактивными самолетами, хорошо обученным спецназом и ядерным оружием, но в то же время французская армия «хрупка, ей не хватает оружия и человеческих ресурсов для длительного конфликта с Россией». Об этом рассказал Forbes со ссылкой на результаты исследования американского аналитического центра RAND Corp.
Французские танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные гаубицы CAESAR «находятся в одной лиге с современной американской или российской техникой». У Франции есть атомный авианосец и четыре атомные подлодки, вооруженные межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками. Однако проблема Парижа «не в широте возможностей, а в глубине», считают в RAND Corp. Исследователи заявили, что французам не хватает средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и транспорта для воздушных перевозок.
ФБР опубликовало рассекреченный документ, посвященный расследованию атак на США 11 сентября 2001 года. Как сообщает The New York Times, разведка пришла к выводу, что террористы, угнавшие самолеты, были знакомы с людьми из правительства Саудовской Аравии.
В частично отредактированном 16-страничном документе подробно описаны контакты между террористами и несколькими саудовскими официальными лицами, «но в нем не делается окончательного вывода» о том, причастно ли правительство Эр-Рияда к терактам, жертвами которых стали почти три тысячи человек.