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Последствия взрыва в жилом доме в США сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Взрыв в жилом комплексе округа Де-Калб в штате Джорджия произошел взрыв, частично разрушивший дом, четыре человека пострадали.Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как частично обрушился фасад жилого дома. Деревянные балки и кирпичи разбросаны на расстоянии примерно 20 м от взрыва.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы четверо человек. Из них один человек получил ожог, а другой сломал ногу. Спасатели в данный момент укрепляют здание, чтобы убедиться, что ни один человек не находится под завалами. На месте происшествия работают не менее 75 пожарных.

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