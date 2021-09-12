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Die Welt: в Польше намеренно оскорбили Меркель

News.ru
12 минут назад

Последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу, сообщает Die Welt.

Die Welt: в Польше намеренно оскорбили Меркель
Фото: ReutersReuters

Автор публикации Филипп Фриц утверждает, что встреча лидеров соседних стран планировалась заранее, однако уже в Варшаве Меркель узнала от её отмене.

Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель, — пояснил Фриц.

В Die Welt уточнили, что за несколько дней до визита немецкого канцлера в польских СМИ предупреждали о возможности отмены её встречи с Дудой, у которого якобы нашлись срочные дела в Катовице. Фриц считает, что демарш Дуды стал его ответом на то, что Меркель не пригласила его на правительственные консультации в Берлин.

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Ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше так холодно, как в Германии, и шаг Варшавы — это оскорбление, которое говорит о конфликте между соседними странами, считают в Die Welt.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель 7 сентября выступила с последней речью перед бундестагом текущего созыва. Меркель говорила 14 минут. Она затронула вопросы борьбы с изменением климата, терроризмом и киберпреступностью. Также политик сказала о развитии зелёной энергетики и ещё раз призвала граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции.

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