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На Украине назвали условие для встречи Зеленского и Путина

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, назвал условие для встречи политика с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дом».

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине», — сказал он.

По его словам, для этого необходимо, чтобы на этой встрече поднимался вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.

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«Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — продолжил Никифоров.

Он добавил, что против такой встречи выступает именно Москва, которая, как заявил он, не собирается обсуждать на этой встрече «вопрос Крыма».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Он отметил, что создается впечатление, будто бы «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что еще раз подтверждают желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.

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