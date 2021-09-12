Район нахождения ВС США в Ираке подвергся обстрелу

Вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака в воскресенье упали по меньшей мере три ракеты, сообщает Reuters. По словам очевидцев, ракеты упали на территорию, где размещены ВС США.

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Очевидцы слышали шесть взрывов. Сообщений о жертвах не поступало. Телеканал Rudaw сообщает, что ракеты были выпущены с беспилотника, передает ТАСС.

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Напомним, 27 августа глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал США на необходимость извлечь уроки «после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана». В тот же день американская военная база на границе Ирака и Кувейта поверглась ракетному обстрелу. В конце июля В МИД России предложили США «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

В конце июля район расположения посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу из реактивной системы залпового огня «Катюша». Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам.

27 июля США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года. Президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация).

В июле на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.