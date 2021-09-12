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ФБР опубликовало один из документов по терактам 11 сентября

RT на русскомиещё 8
41 минуту назад

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало первый из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

ФБР опубликовало один из документов по терактам 11 сентября
Фото: ReutersReuters

«Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года», — говорится в сообщении.

Ранее Байден поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

В мире,Джозеф Байден,ФБР,Соединенные Штаты,
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