Гориллы заразились коронавирусом в зоопарке Атланты

В зоопарке Атланты (США) у 13 горилл обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Есть предположение, что вирус приматам принес смотритель, который носил защитный костюм и не проявлял симптомов, пишет The Guardian.

Фото: «Мир 24» / Екатерина Дегтерева (МТРК «Мир») «Мир 24» / Екатерина Дегтерева (МТРК «Мир»)

Сообщается, что животные в какой-то момент начали кашлять, у них появился насморк, небольшой кашель и потеря аппетита. Результаты анализов показали, что 13 из 20 горилл заражены COVID-19.

Сейчас сотрудники зоопарка следят за состоянием приматов. Особое внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи, который может быть наиболее подвержен риску осложнений.