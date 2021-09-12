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Гориллы заразились коронавирусом в зоопарке Атланты

Мир24иещё 1
21 минуту назад

В зоопарке Атланты (США) у 13 горилл обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Есть предположение, что вирус приматам принес смотритель, который носил защитный костюм и не проявлял симптомов, пишет The Guardian.

Гориллы заразились коронавирусом в зоопарке Атланты
Фото: «Мир 24» / Екатерина Дегтерева (МТРК «Мир»)«Мир 24» / Екатерина Дегтерева (МТРК «Мир»)

Сообщается, что животные в какой-то момент начали кашлять, у них появился насморк, небольшой кашель и потеря аппетита. Результаты анализов показали, что 13 из 20 горилл заражены COVID-19.

Сейчас сотрудники зоопарка следят за состоянием приматов. Особое внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи, который может быть наиболее подвержен риску осложнений.

После выздоровления животных привьют специальной вакциной Zoetis. Планируется, что в ближайшие дни вакцину получат и другие обитатели зоопарка, в том числе орангутаны, суматранские тигры, африканские львы и дымчатый леопард.

В мире,Происшествия,The Guardian,Соединенные Штаты,
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