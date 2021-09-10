Шведской паре запретили назвать сына в честь Владимира Путина

Одна из шведских семей, в которой появился новорожденный малыш, решила, что назовет сына в честь российского президента Владимира Путина. Но местное Налоговое управление запретило давать такое имя, передает издание »Новости Швеции».

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По правилам государства, имена новорожденных должны быть утверждены Государственным налоговым агентством. Из ведомства паре пришел ответ: «Шведское налоговое управление решило отклонить ваше заявление о присвоении вашему ребенку имени Владимир Путин».

Отказ мотивировали тем, что такое имя способно вводить в заблуждение.

В свою очередь другой иностранной девочке все-таки дали имя в честь россиянина. Речь идет о новорожденной афганке, родившейся во время эвакуации из Кабула. Ее нарекли в честь пилота C-17.