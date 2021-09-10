Шведской паре запретили назвать сына в честь Владимира Путина

Одна из шведских семей, в которой появился новорожденный малыш, решила, что назовет сына в честь российского президента Владимира Путина. Но местное Налоговое управление запретило давать такое имя, передает издание »Новости Швеции».
По правилам государства, имена новорожденных должны быть утверждены Государственным налоговым агентством. Из ведомства паре пришел ответ: «Шведское налоговое управление решило отклонить ваше заявление о присвоении вашему ребенку имени Владимир Путин».
Отказ мотивировали тем, что такое имя способно вводить в заблуждение.
В свою очередь другой иностранной девочке все-таки дали имя в честь россиянина. Речь идет о новорожденной афганке, родившейся во время эвакуации из Кабула. Ее нарекли в честь пилота C-17.
Не отказали в Москве и российским родителям, которые назвали своего ребенка Байден, как нынешнего американского президента.