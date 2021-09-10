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Трамп рассказал о подмазывавшемся к нему Цукерберге

Газета.Ru
1 час назад

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о встречах в Белом доме с главой Facebook Марком Цукербергом. Видео интервью политика опубликовано на YouTube-канале Fox News.

Трамп рассказал о подмазывавшемся к нему Цукерберге
Фото: Donald J. Trump/Twitter.comDonald J. Trump/Twitter.com

"Он раньше приезжал в Белый дом, чтобы целовать меня в задницу. Я говорил так: "О, это мило. У меня глава Facebook со своей прекрасной женой Присциллой Чан". Они приезжали и ужинали со мной в Белом доме. А сейчас вы видите, что они делают со мной и с республиканцами, и это просто какое-то безумие. Но так уж устроен мир", — рассказал Трамп.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что Трамп не смирился с блокировкой собственных аккаунтов в крупнейших соцсетях и подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей. Политик уверен, что IT-гиганты нарушили его право на свободу слова.

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