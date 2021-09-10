Трамп рассказал о подмазывавшемся к нему Цукерберге

"Он раньше приезжал в Белый дом, чтобы целовать меня в задницу. Я говорил так: "О, это мило. У меня глава Facebook со своей прекрасной женой Присциллой Чан". Они приезжали и ужинали со мной в Белом доме. А сейчас вы видите, что они делают со мной и с республиканцами, и это просто какое-то безумие. Но так уж устроен мир", — рассказал Трамп.