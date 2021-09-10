Обзор иноСМИ: на Украине собрались «устроить ад врагу»

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На Украине собрались «устроить ад врагу»

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны договорились о стратегическом партнерстве, в основном в области оборонной сферы. Hromadske рассказал, что теперь Украина может рассчитывать на полноценную программу тренировок и учений с США, партнерство между разведками и углубленное сотрудничество в Черноморском регионе.

Также США объявили, что предоставят Украине помощь в сфере безопасности на 60 миллионов долларов. Эти деньги, в том числе, пойдут на новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Глава программы «ВПК и оборона» Украинского института будущего Владимир Пикуза считает размер помощи от США «довольно приличным»: на эти деньги можно закупить столько Javelin, что их хватит, «чтобы устроить врагу ад».

Начало политсезона на Украине: депутаты подрались из-за Зеленского

Новый политической сезон Верховной рады начался с нападения депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко на внефракционного коллегу Гео Лероса, рассказал «Главред». По данным портала, Тищенко возмутило, что Лерос «в открытой форме» оскорбил президента Владимира Зеленского.

Тищенко забрал у Лероса микрофон и силой вывел его с трибуны. После этого они начали потасовку, разнимали которую другие депутаты. Во время выступления Лерос критиковал действующие власти за «слив» сделки с Белоруссией по передаче задержанных там россиян летом 2020 года.

«Высокие должности не испортили»: американцев впечатлил поступок Зиничева

Газета The Washington Post обратила внимание на новости о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Издание подчеркнуло, что министр «нырнул в арктическую реку, чтобы спасти кинорежиссера».

WSJ отметила, что Зиничев был «членом ближайшего окружения» Владимира Путина и был сослуживцем будущего президента России по КГБ. «ИноСМИ» собрали комментарии американских пользователей к этому материалу. Jose von Washington отметил, что российский министр был «смельчаком», которого «не испортили высокие должности». Palika добавила, что журналисты «не могли сообщить о несчастном случае без обязательной ерунды типа «КГБ-ФСБ-Путин-Кремль».

Северная Корея: военный парад без ракет и постройневший Ким Чен Ын

В Пхеньяне прошел военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Телеканал Fox News обратил внимание, что «постройневший и сияющий» глава КНДР Ким Чен Ын пришел на парад в бежевом деловом костюме и не стал произносить речей.

Канал подчеркнул, что Ким Чен Ын на параде был заметно стройнее, чем в начале года: эксперты говорят, что потеря веса связана с заботой о здоровье, а не болезнью. Во время парада парашютисты с северокорейскими флагами прыгали с самолетов, истребители выстраивались в небе, также были фейерверки и фигура из беспилотников в виде флага КНДР. Fox News отмечает, что, вопреки ожиданиям, на параде не продемонстрировали ракеты.

«Одержимый зеленой повесткой» Байден делает подарок китайцам

Президент США Джо Байден считает, что вывод войск из Афганистана позволит Вашингтону сосредоточиться на главном сопернике - Китае и «укрепить конкурентоспособность Америки». Бывший вице-губернатор Нью-Йорка Бетси МакКоги в своем материале для New York Post призывает этому не верить: по ее мнению, лидеры Китая «должны ликовать, наблюдая, как команда Байдена саботирует экономический рост Америки».