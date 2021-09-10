Обзор иноСМИ: на Украине собрались «устроить ад врагу»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны договорились о стратегическом партнерстве, в основном в области оборонной сферы. Hromadske рассказал, что теперь Украина может рассчитывать на полноценную программу тренировок и учений с США, партнерство между разведками и углубленное сотрудничество в Черноморском регионе.
Также США объявили, что предоставят Украине помощь в сфере безопасности на 60 миллионов долларов. Эти деньги, в том числе, пойдут на новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Глава программы «ВПК и оборона» Украинского института будущего Владимир Пикуза считает размер помощи от США «довольно приличным»: на эти деньги можно закупить столько Javelin, что их хватит, «чтобы устроить врагу ад».
Новый политической сезон Верховной рады начался с нападения депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко на внефракционного коллегу Гео Лероса, рассказал «Главред». По данным портала, Тищенко возмутило, что Лерос «в открытой форме» оскорбил президента Владимира Зеленского.
Тищенко забрал у Лероса микрофон и силой вывел его с трибуны. После этого они начали потасовку, разнимали которую другие депутаты. Во время выступления Лерос критиковал действующие власти за «слив» сделки с Белоруссией по передаче задержанных там россиян летом 2020 года.
Газета The Washington Post обратила внимание на новости о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Издание подчеркнуло, что министр «нырнул в арктическую реку, чтобы спасти кинорежиссера».
WSJ отметила, что Зиничев был «членом ближайшего окружения» Владимира Путина и был сослуживцем будущего президента России по КГБ. «ИноСМИ» собрали комментарии американских пользователей к этому материалу. Jose von Washington отметил, что российский министр был «смельчаком», которого «не испортили высокие должности». Palika добавила, что журналисты «не могли сообщить о несчастном случае без обязательной ерунды типа «КГБ-ФСБ-Путин-Кремль».
В Пхеньяне прошел военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Телеканал Fox News обратил внимание, что «постройневший и сияющий» глава КНДР Ким Чен Ын пришел на парад в бежевом деловом костюме и не стал произносить речей.
Канал подчеркнул, что Ким Чен Ын на параде был заметно стройнее, чем в начале года: эксперты говорят, что потеря веса связана с заботой о здоровье, а не болезнью. Во время парада парашютисты с северокорейскими флагами прыгали с самолетов, истребители выстраивались в небе, также были фейерверки и фигура из беспилотников в виде флага КНДР. Fox News отмечает, что, вопреки ожиданиям, на параде не продемонстрировали ракеты.
Президент США Джо Байден считает, что вывод войск из Афганистана позволит Вашингтону сосредоточиться на главном сопернике - Китае и «укрепить конкурентоспособность Америки». Бывший вице-губернатор Нью-Йорка Бетси МакКоги в своем материале для New York Post призывает этому не верить: по ее мнению, лидеры Китая «должны ликовать, наблюдая, как команда Байдена саботирует экономический рост Америки».
«Во-первых, Пекин очень обрадовался новому зеленому курсу американских левых. Это обременит экономику США более высокими затратами на энергию. < > Еще одна хорошая новость для Китая - американские борцы за расовое равенство запрещают продвинутую математику, конкурсные вступительные экзамены и школьные списки почета. < > Вы не выиграете глобальную конкуренцию, сократив свой резерв талантливых, высокообразованных людей», - подчеркнула МакКоги.