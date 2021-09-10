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Талибы* отказались дружить с неугодными Китаю террористами

Газета.Ru
16 минут назад

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отказалось от сотрудничества с «Исламским движением Восточного Туркестана» (ИДВТ, запрещено в России), где большинство составляют борющиеся с Китаем уйгурские боевики. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя талибов Сохаила Шахина.

Талибы* отказались дружить с неугодными Китаю террористами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер захвативших власть в Афганистане исламистов отметил, что никому не будет позволено использовать его территорию для подготовки атак на соседние государства. По словам Шахина, из-за этого многие члены ИДВТ уже покинули территорию Афганистана. При этом в «Талибане» отказались отвечать на вопрос, будут ли талибы выдавать уйгуров властям Китая.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что одним из самых негативных сценариев для Пекина может стать активизация в Афганистане ИДВТ. В КНР допускали вариант, при котором боевики будут использовать территорию Афганистана как базу, затем проникая в Китай через территорию государств Средней Азии или через северный Пакистан.

* Организация запрещена в России

В мире,Талибан,Газета.Ru,Россия,Афганистан,Китай,
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