Талибы* отказались дружить с неугодными Китаю террористами

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отказалось от сотрудничества с «Исламским движением Восточного Туркестана» (ИДВТ, запрещено в России), где большинство составляют борющиеся с Китаем уйгурские боевики. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя талибов Сохаила Шахина.

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Спикер захвативших власть в Афганистане исламистов отметил, что никому не будет позволено использовать его территорию для подготовки атак на соседние государства. По словам Шахина, из-за этого многие члены ИДВТ уже покинули территорию Афганистана. При этом в «Талибане» отказались отвечать на вопрос, будут ли талибы выдавать уйгуров властям Китая.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что одним из самых негативных сценариев для Пекина может стать активизация в Афганистане ИДВТ. В КНР допускали вариант, при котором боевики будут использовать территорию Афганистана как базу, затем проникая в Китай через территорию государств Средней Азии или через северный Пакистан.