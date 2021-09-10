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В Японии заявили о возможности подписать с Россией мирный договор

News.ru
46 минут назад

Кандидат на пост премьер-министра Японии Таро Коно заявил о чрезвычайной важности работы по достижению мирного договора с Россией. На данный момент между Россией и Японией мир после окончания Второй мировой войны так и не подписан, формально, оба государства находятся в состоянии войны. Об этом сообщает NHK.

В Японии заявили о возможности подписать с Россией мирный договор
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look PressAlexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Политик отметил необходимость наконец решить территориальный спор с Россией о Курильских островах. Коно считает, что только путём подписания мирного договора можно раз и навсегда покончить с этим разногласием.

Что касается разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.), а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной, — отметил кандидат на пост главы правительства Японии.

Ранее сообщалось, что японцы неодобрительно высказались о деятельности нынешнего премьера Японии Ёсихидэ Сугу. Японские Интернет-пользователи осудили политика за отсутствие позитивного продвижения в политическом диалоге с Россией. Упрекали Сугу не только за «бездействие» на международной арене, но и за разрушение фактических успехов его предшественника Синдзо Абэ.

В мире,Синдзо Абэ,Россия,Япония,
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