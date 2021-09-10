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Зеленский предсказал ослабление ЕС и НАТО без Украины

Lenta.ru
22 минуты назад

Европейский союз (ЕС) и НАТО будут нести потери, если не примут Украину в свои ряды, в будущем их ждет постепенное ослабление. С таким предсказанием выступил президент республики Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский пригрозил ЕС и НАТО потерями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам политика, Киев уже готов к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне армии и военных специалистов. При этом страна до сих пор не получила четкого ответа от США на этот счет, однако все равно считает, что на них можно положиться в любой ситуации.

«Потому что у нас сегодня отношения на другом уровне», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что реформы, которые сегодня проводит Украина, в первую очередь, нужны ее гражданам, а не ЕС или НАТО. Тем не менее республика продолжит просить эти организации полноценной интеграции во что бы то ни стало.

«Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем», — заявил президент.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вновь намерен посетить Соединенные Штаты. Он отправится в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Детали, сроки его визита и тема выступления пока не раскрываются.

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