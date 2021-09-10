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В Германии назвали Дальний Восток незаконно присоединённой землёй Китая

News.ru
51 минуту назад

Россия в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал журналист Петер Диттмар в статье, опубликованной немецким изданием Die Welt.

Дальний Восток назвали незаконно присоединённой землёй КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей публикации автор напомнил, как некоторые части нынешнего Дальнего Востока попали под контроль Российской империи. Диттмар упомянул якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению, но не рассказал о политике западных колонизаторов в самом Китае.

Также автору не понравилось, что в России стоят памятники тогдашнему генерал-губернатору графу Николаю Муравьёву-Амурскому, присоединявшему к России данные территории.

Журналист считает, что в Пекине не забыли те события своей истории. Тем более что и после распада Российской империи пришедшие к власти большевики не стали возвращать земли Китаю, хотя обещали.

Вместо этого советское правительство продолжило действовать по царскому принципу «собирание русских земель», то есть занималось насильственным присоединением чужих территорий, — подчеркнул Диттмар.

Ранее стало известно, что открылась выставка рассекреченных документов «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края». На ней можно ознакомиться с документами ФСБ, МВД и архива внешней политики России. Также там представлены фотографии с судебного процесса над военными Японии. Хабаровский процесс, или суд на экс-военными Квантунской армии, состоялся 25–30 декабря 1949 года.

В мире,ФСБ,МВД,Россия,Китай,Германия,
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