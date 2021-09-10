Чиновникам США пригрозили увольнением за отказ от вакцинации

«Мы ожидаем, что если вы хотите работать на правительство или по правительственному контракту, то вы будете вакцинированы», — сказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме. При этом она утвердительно ответила на вопрос, грозит ли увольнение тем чиновникам, которые отказались от вакцинации без уважительной причины.