В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Талибы разрешили 200 гражданам вылететь из аэропорта Кабула

Газета.Ru
50 минут назад

Около 200 человек получили разрешение от талибов (организация запрещена в России) покинуть Кабул самолетом катарских авиалиний, передает CNN со ссылкой на источник.

Талибы разрешили 200 гражданам вылететь из Кабула
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что среди вылетевших в Доху граждан присутствуют американцы, национальности других граждан неизвестны. При этом несколько пассажиров при регистрации на рейс заявляли, что их конечный пункт назначения --Канада.

Это первый коммерческий рейс, вылетевший из аэропорта Кабула с тех пор, как «Талибан» взял контроль над воздушной гаванью.

По данным CNN, согласие талибов на отправку примерно 200 человек чартерным рейсом было достигнуто после того, как специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад оказал давление на талибов, чтобы те разрешили вылет.

Ранее о вылетевшем из Кабула самолете, на борту которого находились иностранные граждане, сообщал источник РИА «Новости» среди представителей «Талибана».

В мире,Талибан,CNN,РИА Новости,Россия,Кабул,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители