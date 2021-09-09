Талибы разрешили 200 гражданам вылететь из Кабула

Около 200 человек получили разрешение от талибов (организация запрещена в России) покинуть Кабул самолетом катарских авиалиний, передает CNN со ссылкой на источник.

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Отмечается, что среди вылетевших в Доху граждан присутствуют американцы, национальности других граждан неизвестны. При этом несколько пассажиров при регистрации на рейс заявляли, что их конечный пункт назначения --Канада.

Это первый коммерческий рейс, вылетевший из аэропорта Кабула с тех пор, как «Талибан» взял контроль над воздушной гаванью.

По данным CNN, согласие талибов на отправку примерно 200 человек чартерным рейсом было достигнуто после того, как специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад оказал давление на талибов, чтобы те разрешили вылет.