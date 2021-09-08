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Япония рвется к реваншу над Россией и Китаем

Политолог Эйдзи Ямасита считает, что Япония не должна носить на себя «позорное пятно побежденной страны». В своем материале для JB Press он назвал Японию одной из основных участниц и победительниц последнего глобального конфликта - холодной войны.

Ямасита заявил, что СССР «явно проиграл» в том конфликте, а Китай «близок к проигрышу его нового раунда». Как отмечает «ИноСМИ», японские читатели с политологом не согласились. Пользователь ale посоветовал ему «не обманывать себя» - «Китай что-то не демонстрирует признаков развала». «Россия и Китай в Совете безопасности ООН. А где мы?» - отметил fis.

Надежда только на Байдена: на Украине оценили скорый запуск «СП-2»

Советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль считает, что заявления России о скором запуске «Северного потока-2» свидетельствуют о планах Москвы не дожидаться сертификации газопровода. Об этом сообщает «Украина 24».

Зеркаль заявила, что возможный ускоренный запуск «СП-2» украинские власти обсуждают с представителями США. По ее мнению, в ЕС России мешать не будут: все 27 стран не смогут прийти к согласию по этому вопросу.

«Это [меры против России - прим.ред.] будет определять президент Байден, у которого в руках есть все инструменты для применения санкций», - подчеркнула она.

Шерстистый мамонт сблизит Россию и США

Журнал Foreign Policy рассказал, что разморозить российско-американские отношения может «возвращение шерстистого мамонта». Авторитетный генетик из Гарварда Джордж Чёрч пытается возродить исчезнувшее животное вместе с российскими учеными из северо-восточной Сибири.

Чёрч рассчитывает, что в течение 20 лет ему удастся выпустить на волю стадо мамонтов ледникового периода. По версии Foreign Policy, эта работа создает уникальные возможности для сотрудничества стран в области изменений климата и арктической политики. Издание отмечает, что возвращение мамонта дает надежду на изменение атмосферы в Арктике и превращение ее в регион сотрудничества.

«Политическая диверсия»: чем опасен запрос Украиной статуса основного союзника США

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина назвала «политической диверсией» планы Верховной рады попросить у американского Конгресса статус основного союзника США вне НАТО для Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Стефанишина считает, что инициатива, появившаяся за «считанные дни» после встречи глав США и Украины, портит репутацию страны: Владимир Зеленский и Джо Байден уже договорились о сотрудничестве, поэтому новые предложения вносить бессмысленно. «Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых шатаний Украины», - заявила вице-премьер.

Моника Левински: «Клинтон должен извиниться»

Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински, получившая известность после романа с экс-президентом США Биллом Клинтоном, спродюсировала сериал «Американская история преступлений: Импичмент». Как рассказал Fox News, на презентации шоу, посвященного главному политическому секс-скандалу США, Левински заявила, что все еще ждет извинений от Клинтона.

«Он должен захотеть извиниться точно так же, как любой человек, причинивший кому-либо боль», - сказала она.