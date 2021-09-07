Бывшего пресс-секретаря Трампа задержали

«Нас не обвинили в каких-либо правонарушениях, а сказали только, что они "хотели поговорить". Мы сообщили им, что нам нечего сказать, и в конце концов были отпущены, чтобы вернуться в Соединенные Штаты. Мы продолжаем преследовать нашу цель — распространять свободу слова во всем мире!» — заявил Миллер.