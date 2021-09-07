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Таможенные посты между ЛНР и ДНР будут упразднены с 1 октября

RT на русскомиещё 3
51 минуту назад

Таможенные посты между самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками будут упразднены с 1 октября, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.

ЛНР и ДНР упразднят таможенные посты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.

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