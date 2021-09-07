ЛНР и ДНР упразднят таможенные посты

Таможенные посты между самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками будут упразднены с 1 октября, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.