Премьера Канады закидали камнями

Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. По данным Global News, премьера окружили люди, выступавшие против вакцинации от коронавируса. Из толпы в политика полетела горсть гравия. По словам самого Трюдо, он не пострадал, передает РИА «Новости».