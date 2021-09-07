Премьера Канады закидали камнями

В Сети появилось видео, на котором протестующие бросают мелкие камни в главу канадского правительства Джастина Трюдо.
Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. По данным Global News, премьера окружили люди, выступавшие против вакцинации от коронавируса. Из толпы в политика полетела горсть гравия. По словам самого Трюдо, он не пострадал, передает РИА «Новости».
Согласно местному телеканалу CBC, это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов пришлось отменить из-за протестов.
Канада планирует провести 20 сентября досрочные парламентские выборы.