ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

Главное управление разведки Украины организовало диверсию на газопроводе в Крыму, совершенную 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.
По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).
Исполнителям диверсии было обещано вознаграждение в две тысячи долларов. Получив указание руководителя «Меджлиса», они ездили в Херсон, где прошли обучение по взрывотехнике у сотрудников украинской разведки.