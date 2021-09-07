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ФСБ возложила вину за диверсию на газопроводе в Крыму на украинскую разведку

Lenta.ruиещё 11
57 минут назад

Главное управление разведки Украины организовало диверсию на газопроводе в Крыму, совершенную 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Исполнителям диверсии было обещано вознаграждение в две тысячи долларов. Получив указание руководителя «Меджлиса», они ездили в Херсон, где прошли обучение по взрывотехнике у сотрудников украинской разведки.

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