ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

Главное управление разведки Украины организовало диверсию на газопроводе в Крыму, совершенную 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

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По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).