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В ВСУ рассказали, что станет «победой» Украины над Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
17 минут назад

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет победой Киева над Москвой, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный.

На Украине назвали способ одержать «настоящую победу» над Россией
Фото: EPAEPA

«За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно.

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