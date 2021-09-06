«Поставки нефти и бокситов под угрозой»: Мировая реакция на военный переворот в Гвинее

Россия, США и страны ЕС осудили военный переворот в Гвинее, потребовав от мятежников немедленного освобождения президента. Информация из страны поступает противоречивая — одни СМИ пишут о спокойной ситуации, другие говорят о столкновениях в столице Конакри. При этом захват власти уже привел к скачку цен на алюминий, к тому же проблемой при обострении ситуации может стать проникновение террористов из соседних стран.

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Россия осудила военный переворот в Гвинее, потребовав немедленно освободить президента республики Альфа Конде. Как заявили в МИД России, Москва с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в стране, где группа военных во главе с экс-командиром батальона сцепназначения, полковником Мамади Думбуей осуществила вооруженный захват власти.

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"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие, и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отдельно отметили, что Россия в настоящее время принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан на территории Гвинеи. Информации о пострадавших или задержанных россиянах на данный момент нет.

Военные под руководством полковника Мамади Думбуи объявили о захвате власти в Гвинее 5 сентября. Мятежники захватили президента Конде, распустили парламент и правительство и заявили о переходе страны под управление Национального комитета по сплочению и развитию (НКСР). При этом переворот сопровождался сообщениями о стрельбе на улицах столицы республики Конакри, попытках подавления мятежа со стороны минобороны Гвинеи и противоречивыми данными о пострадавших от вооруженных столкновений.

Данные разнятся

Россия не единственная страна, осудившая действия гвинейских мятежников. Негативно отреагировали США, Франция, Китай, официальные лица Евросоюза и руководство ООН. Кроме того, Африканский союз потребовал от военных немедленно освободить президента. Что на данный момент происходит в стране, неизвестно. В СМИ публикуется самая разная информация, к примеру, источники Reuters сообщают, что военные власти Гвинеи распорядились в понедельник, 6 сентября, открыть внешние границы страны для коммерческих и гуманитарных рейсов. А портал Guineenews фиксирует достаточно спокойную обстановку в столице. Однако, по информации "Аль-Джазира", ситуация в стране далека от стабильной, часть граждан симпатизирует мятежникам, в первую очередь, это сторонники оппозиционных партий, а другая негативно относится к госперевороту.

Издание отмечает, что в столице проходят столкновения между военными и различными группировками. Мятежники объявили о введении на территории страны комендантского часа, не уточнив сроки действия этого решения, а также пообещали, что переходный период по установлению нового правительства займет около 18 месяцев. Кроме того, они потребовали от членов прошлого правительства прибыть на совещание Народный дворец, пригрозив расценивать неявку как бунт против новой власти.

Неизвестным до сих пор остается и текущее местоположение отстраненного от власти президента. В соцсетях появились видеозаписи, на которых он босой стоит в окружении мятежников с оружием. Впоследствии военные заявили, что он под арестом и его здоровью ничего не угрожает. Но никаких подтверждений в виде фото или видео с главой республики они не предоставили.

Чем грозит военный переворот

Военный переворот в Гвинее - регионе, богатом природными ресурсами, в особенности бокситовой рудой, - уже привел к первым проблемам для мирового сообщества. Цены на алюминий 6 сентября достигли максимума за последние 10 лет - $2775,5 за 1 т.

По информации Bloomberg, скачок связан именно с переворотом в Гвинее, так как страна является крупнейшим поставщиком бокситов, которые используются для производства алюминия. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал рост цен на этот металл еще в ночь на 6 сентября. В своем Telegram-канале он написал, что около 20% мирового производства алюминия использует бокситы из Гвинеи. AFP сообщает, что мятежники заверили инвесторов в сохранении нормальной работы горнодобывающей промышленности в стране, пообещав выполнить все обязательства страны перед своими международными партнерами, несмотря на смену власти. В стране работают предприятия в том числе российских компаний "Русал" и Nordgold.

Как заявила в беседе с "Газетой.Ru" политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова, ситуация вокруг Гвинеи осложняется тем, что она действительно является довольно богатой в плане ресурсов страной.

"Прежде всего, в Гвинее большие залежи бокситовой руды, которая критически важна для алюминиевой промышленности самых разных государств, и крупные месторождения нефти на шельфе в Гвинейском заливе. Если ситуация будет развиваться в негативном ключе, то возможно ухудшение доступа к бокситам и нефти, а также проблемы с транзитом через территорию Гвинеи для иностранных судов, которые идут курсом в Европу. Кроме того, есть угроза расслоения общества и проникновения в страну с территории Мали и Нигерии крупных террористических организаций, запрещенных практически во всех странах мира - "Боко харам" и "Аль-Каиды" (обе запрещены в России)", - пояснила эксперт.

С точки зрения Пискуновой, однозначно ответить на вопрос, смогут ли военные удержать власть, сложно. По ее словам, неконституционная смена власти - вполне традиционный сценарий для Гвинеи, в которой практически не было спокойного избирательного цикла. "Если военные смогут удержать власть, то это, скорее всего, приведет к некой стабилизации обстановки - то есть они не допустят проникновения террористических организаций. Однако им придется пересматривать все действующие соглашения с иностранными инвесторами, в том числе с Россией и Китаем, по разработке полезных ископаемых в Гвинее", - добавила эксперт. Что спровоцировало мятеж Большинство мировых СМИ сходятся в оценках причин военного переворота в Гвинеи.

В частности, The Guardian указывает, что 83-летний президент Альфа Конде получил широкую известность как активист и оппозиционер, проведя немало лет в заключении за критику как раз военных режимов. Однако, по версии издания, в последние годы президент сам стал вызывать недовольство граждан. Менее года назад Конде переизбрался на пост президента Гвинеи за счет изменения конституции республики, которое позволило ему баллотироваться на третий срок. Поправки вызвали массовые протесты, организованные оппозицией, непосредственно перед референдумом по принятию изменений в столкновениях с полицией погибли 45 человек. Протесты вызвали и сами президентские выборы: по информации местных СМИ, оппозиция так и не признала их итоги.

Новая волна демонстраций вспыхнула всего за неделю до военного мятежа, когда парламент под контролем правящей партии провел спорный законопроект, предусматривающий повышение зарплаты депутатов и главы государства, но ограничивающий доход полицейских, военных и сотрудников спецслужб.