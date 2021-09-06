Тони Блэр назвал первоочередную угрозу для стран Запада

Бывший глава правительства Великобритании (1997-2007) Тони Блэр считает исламизм первоочередной угрозой для стран Запада и мирового сообщества в целом. Выступая в понедельник в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI), он призвал мир вырабатывать единый подход к борьбе с фундаменталистской идеологией.

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"Исламизм - как в форме идеологии, так и в форме насилия - является угрозой первого порядка для нашей безопасности. При отсутствии сдерживания эта угроза настигнет нас, даже если ее средоточие находится далеко, как продемонстрировали теракты 11 сентября 2001 года", - сказал Блэр, добавив, что в конечном итоге исламизм, "как и революционный коммунизм", будет побежден с помощью сочетания "жесткой и мягкой силы".

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"После падения режима в Афганистане ведущим странам мира особенно нужно объединиться, чтобы выработать согласованную стратегию [против исламизма]. Даже если первоначальные дискуссии будут в основном вести западные страны, Россия и Китай тоже заинтересованы в борьбе с этой идеологией, а самых верных союзников мы сможем найти в мусульманских странах, включая страны Ближнего Востока, жители которых хотят освободить свою религию от влияния экстремизма", - отметил экс-премьер.

По словам Блэра, альтернативный взгляд на проблему исламизма предполагает, что он является угрозой второго порядка и бороться необходимо с его наиболее опасными проявлениями, задействуя спецназ, точечные удары беспилотников и проводя антитеррористические операции. Он подчеркнул, что такая стратегия имеет целый ряд ограничений, и указал, что события в Афганистане не свидетельствуют о том, что местное население предпочло власть талибов (представителей движения "Талибан", запрещенного в РФ) либеральной демократии. Серьезным препятствием для воплощения в жизнь гибридных подходов к проблеме экс-премьер считает стремление властей в странах Запада избежать жертв среди военных, размещаемых за рубежом.

"Для Европы и НАТО существует также дополнительный вызов. Стало ясно, что Америка решила в обозримом будущем максимально ограничивать проведение военных операций", - сказал Блэр.

Он подчеркнул, что НАТО и европейским странам необходима способность действовать без поддержки США, так как они первыми столкнутся с вызовами, которые создает исламизм, в том числе миграционными.

Стратегический подход

Он также указал, что западные лидеры должны вспомнить о том, как формулируются глубокие стратегические подходы к подобным проблемам.