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СМИ: Кравчук вышел из комы

ТАССиещё 2
31 минуту назад

Экс-президент Украины Леонид Кравчук после перенесенной на родине операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна", ссылаясь на свои источники.

Экс-президент Украины Кравчук вышел из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В данный момент первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Туда его переправили после сложной операции, которую он перенес на Украине", – говорится в сообщении издания.

По его информации, с Кравчуком постоянно находится его внук.

По данным источника в окружении Кравчука, ему стало немного лучше.

"Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и главное - какие шансы на полное восстановление", - пишет СМИ.

Источник утверждает, что Кравчук узнает своего внука, но говорить не может.

В мире,Леонид Кравчук,Мюнхен,Украина,
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