Обзор иноСМИ: «Путин готов встретиться с Зеленским»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Путин готов встретиться с Зеленским»

Украинский портал «Обозреватель» обратил внимание на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможной встрече Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Пескова, Путин «подтвердил политическую волю» и «готов встречаться», но со стороны Киева «нет политической взаимности».

При этом Песков «отбросил возможность обсуждения» принадлежности Крыма. «Обозреватель» отмечает, что процесс подготовки встречи Путина и Зеленского не продвигается «из-за невозможности согласовать повестку дня».

Британские военные переоделись в женщин ради побега из Афганистана

Около 20 британских спецназовцев, выполнявших разведывательную миссию на юге Афганистана, оказались в ловушке после прихода талибов («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) к власти. Как рассказал таблоид Express, ради спасения им пришлось переодеться в бурки - мусульманскую женскую одежду, закрывающую лицо и тело.

После смены власти в стране начальство приказало спецназовцам прервать операцию и ехать в Кабул. Однако транспорт за ними прислать не смогли, поэтому военные бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, надели бурки и отправились в афганскую столицу на пяти автомобилях такси. «Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать бурки с женщин», - отмечает издание.

«Россия больше не любит солиста Rammstein?»

Немецкий портал MDR рассказал, что солист Rammstein Тилль Линдеманн «похоже, впал в немилость Кремля». Издание отмечает, что официальная Москва всегда приветствовала доброжелательных к российским властям знаменитостей, в том числе и Линдеманна.

В августе он планировал выступить на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери, организованным бизнесменом и экс-депутатом от «Родины» Максимом Лариным. За несколько дней до фестиваля в гостиничный номер Линдеманна пришли полицейские. Они выдали ему предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер на концерте, позже Линдеманн отказался от выступления. Кроме того, претензии к музыканту появились и у Эрмитажа, где Линдеманн снял клип на песню «Любимый город», из-за использования изображений из клипа.

«Пусть валят домой»: в Одессе оскорбили афганских беженцев

В Одессе, куда ранее прибыли несколько групп афганских беженцев, появилась оскорбительная надпись в их адрес. Как рассказало УНИАН, неизвестные потребовали, чтобы афганцы «валили домой».

«У нас своя война и свои беженцы», - написал они. УНИАН отмечает, что в Одессе находятся около 130 беженцев, 85 из которых - дети.

Их приютили в своих домах представители местной афганской общины.

«Бесстыжего» Джо Байдена обвинили во лжи

Автор New York Post Миранда Дивайн рассказала, что президента США Джо Байдена уличили во лжи: он заявил, что посещал питтсбургскую синагогу «Древо жизни» после атаки в 2018 году, но журналисты выяснили, что он не был там ни разу за последние три года.