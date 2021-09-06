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Сын Каддафи вышел из тюрьмы и улетел в Турцию

Газета.Ru
1 час назад

Младший сын покойного экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи и улетел в Турцию, сообщает The Libya Observer со ссылкой на источник.

Сын Каддафи вышел из тюрьмы и улетел в Турцию
Фото: Mohamed Ben Khalifa/APMohamed Ben Khalifa/AP

Бывший профессиональный футболист 47-летний Саади Каддафи, отбывавший наказание за преступления против протестующих в 2011 году, был освобожден на основании постановления прокуратуры. Известно, что власти страны не стали препятствовать его вылету в Стамбул.

Саади — третий из семи сыновей ливийского полковника. После его смерти в 2011 году он скрывался в Нигере, но спустя три года эта страна выдала его Триполи. Помимо упомянутого дела, футболиста также сначала признали виновным в убийстве тренера, однако в 2018 году его оправдали.

В июле «Газета.Ru» писала, что другой сын Каддафи Саиф аль-Ислам рассказал о своей работе по реорганизации политических сил своего отца — Зеленого движения. The New York Times писала, что он уверен в своей способности восстановить единство страны и даже не исключала его выдвижение в президенты. При этом Саиф аль-Ислам после убийства его отца также попал под суд и даже получил смертный приговор, но затем вышел на свободу по всеобщей амнистии.

В мире,Муаммар Каддафи,Генпрокуратура РФ,New York Times,Газета.Ru,Ливия,Турция,
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