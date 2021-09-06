Сын Каддафи вышел из тюрьмы и улетел в Турцию

Младший сын покойного экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи и улетел в Турцию, сообщает The Libya Observer со ссылкой на источник.

Фото: Mohamed Ben Khalifa/AP Mohamed Ben Khalifa/AP

Бывший профессиональный футболист 47-летний Саади Каддафи, отбывавший наказание за преступления против протестующих в 2011 году, был освобожден на основании постановления прокуратуры. Известно, что власти страны не стали препятствовать его вылету в Стамбул.

Саади — третий из семи сыновей ливийского полковника. После его смерти в 2011 году он скрывался в Нигере, но спустя три года эта страна выдала его Триполи. Помимо упомянутого дела, футболиста также сначала признали виновным в убийстве тренера, однако в 2018 году его оправдали.