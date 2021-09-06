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Талибы пригласили Россию на объявление состава правительства Афганистана

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана, сообщил источник в движении.

Талибы пригласили Россию на объявление состава правительства
Фото: ReutersReuters

По информации телеканала Al-Jazeera, талибы завершили процедуры, необходимые для объявления о новом правительстве. Источник отметил, что «лидер движения останется на своем посту» и будет «контролировать правительство», передает РИА «Новости».

Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

До этого лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию, но официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» не собирается вести переговоры с Масудом.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

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