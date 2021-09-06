Япония заявила о важности участия России в диалоге по Афганистану

«Наша позиция заключается в том, чтобы находиться в тесном контакте с мировым сообществом и странами региона по вопросам, касающимся в том числе безопасного перемещения людей, желающих покинуть Афганистан, гарантий безопасности для гуманитарной помощи и антитеррористических мер. Обсуждение этих проблем с заинтересованными странами, в том числе с Китаем и Россией, имеет важное значение для установления мира и стабильности в Афганистане», – сказал он, передает ТАСС.