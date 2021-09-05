Умерла вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг

В возрасте 39 лет скончалась вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг, говорится в сообщении ее матери, опубликованном в Instagram певицы.

Фото: digitalspy.com digitalspy.com

Она напомнила, что исполнительница страдала от рака, с которым «упорно боролась с момента постановки диагноза до своего последнего дня».

«Сегодня утром она мирно ушла от нас», — рассказала мать певицы.

Она поблагодарила всех за поддержку, которая, отметила она, многое значила для Хардинг, так как «знание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение».

«Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью — она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так», — подчеркнула она.