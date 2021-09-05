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Умерла вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг

Газета.Ru
27 минут назад

В возрасте 39 лет скончалась вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг, говорится в сообщении ее матери, опубликованном в Instagram певицы.

Умерла вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг
Фото: digitalspy.comdigitalspy.com

Она напомнила, что исполнительница страдала от рака, с которым «упорно боролась с момента постановки диагноза до своего последнего дня».

«Сегодня утром она мирно ушла от нас», — рассказала мать певицы.

Она поблагодарила всех за поддержку, которая, отметила она, многое значила для Хардинг, так как «знание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение».

«Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью — она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так», — подчеркнула она.

24 августа не стало Чарли Уоттса — барабанщика легендарной группы The Rolling Stones, которому в июне 2004-го диагностировали рак горла. Он прошел курс радиотерапии. Болезнь перешла в стадию ремиссии, и музыкант вернулся к студийным записям и гастролям. На момент смерти ему было 80 лет. Известно, что он умер в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи, другие подробности не раскрываются.

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