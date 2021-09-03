Принц Уильям лично помог афганской семье уехать из Кабула

Принц Уильям лично вмешался, чтобы помочь семье афганского офицера, которого он знал по Королевской военной академии в Сандхерсте, эвакуироваться из Кабула. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

По информации издания, герцог Кембриджский узнал, что бывший курсант, с которым он познакомился во время обучения в военной академии, пытался вывезти своих родных, когда талибы (организация запрещена в России) взяли Афганистан под свой контроль.

Он попросил королевского военно-морского офицера Роба Диксона связаться с нужными людьми в этом регионе, чтобы экс-курсант и его семья смогли сесть на рейс, отправлявшийся из аэропорта афганской столицы в Великобританию.

После его спасения бывший десантник майор Эндрю Фокс сказал, что вмешательство Уильяма «полностью соответствовало тому, чему нас учат в армии с точки зрения ценностей, лояльности, уважения к другим и всего такого хорошего».

«Мы обучены помогать там, где можем. Ситуация была настолько хаотичной и, честно говоря, плохо управляемой, что люди делали все возможное, чтобы выбраться», — приводит его слова издание.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики движения несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.